Стал хромой уткой: Байдена назвали одним из главных лузеров года

Его шансы на переизбрание падают с каждым месяцем — почему в нем разочаровались многие избиратели?

Президент США Джо Байден оказался в списке главных политических неудачников 2023 года. Об этом пишет издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на рейтинг американского телеканала Fox News.

Выбор объясняется низкими рейтингами Байдена и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в Конгрессе. Помимо этого, 80-летний политик продолжает бороться с низкими показателями социологических опросов.

Однако и это не все: многие также критикуют Байдена за поддержку Израиля в конфликте с ХАМАС, и недовольство американцев только растет. Судя по опросам избирателей, шансы президента на переизбрание стремительно падают.

Кроме того, примечательно, что после его прихода на пост лидера страны эмиграционный кризис обострил противостояние между двумя «воюющими» штатами: Техас, выступающий за необходимость дать убежище тысячам беженцев, столкнулся с серьезным противодействием Нью-Йорка. Теперь проявившиеся проблемы могут «выбить из-под Байдена президентское кресло».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден подходит к выборам президента с ворохом проблем.