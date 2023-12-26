Число пострадавших при атаке на порт Феодосии выросло до четырех
Известно также об одном погибшем.
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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Во время атаки боевиков киевского режима на порт Феодосии пострадали четыре человека. Об увеличении количества травмированных сообщили в МЧС по Крыму.
«На данный момент пять человек пострадало, из них один погиб», — уточнил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости.
Кроме того, он рассказал, что специалисты уже подсчитывают ущерб от атаки.
Ночью 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что враг предпринял попытку атаки в районе Феодосии. В результате нападения начался пожар, который после удалось локализовать. Он также сообщил, что жители нескольких домов эвакуированы и переселены.
Власти республики призвали не публиковать видео произошедшего в социальные сети, а также попросили местных жителей доверять данным только официальных ресурсов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что были установлены личности всех, кто выкладывал кадры атаки на Крым.
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