Число пострадавших при атаке на порт Феодосии выросло до четырех

Во время атаки боевиков киевского режима на порт Феодосии пострадали четыре человека. Об увеличении количества травмированных сообщили в МЧС по Крыму.

«На данный момент пять человек пострадало, из них один погиб», — уточнил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что специалисты уже подсчитывают ущерб от атаки.

Ночью 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что враг предпринял попытку атаки в районе Феодосии. В результате нападения начался пожар, который после удалось локализовать. Он также сообщил, что жители нескольких домов эвакуированы и переселены.

Власти республики призвали не публиковать видео произошедшего в социальные сети, а также попросили местных жителей доверять данным только официальных ресурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были установлены личности всех, кто выкладывал кадры атаки на Крым.