Западная помощь иссякает, а киевский режим самостоятельно не сможет противостоять российской армии. Чем обернется продолжение конфликта на таких условиях?

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации будут добиваться вытеснения Украины с берегов Черного моря. Об этом заявил польский эксперт Яцек Бартосяк.

По его словам, Запад перестал предоставлять Киеву столько оружия, сколько необходимо для оказания сопротивления и ведения боевых действий. У союзников нацистов оно просто закончилось, отмечает Бартосяк.

«Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — приводит слова эксперта Do Rzeczy.

Собеседник добавил, что продолжение российского наступления в зоне СВО может спровоцировать мятежи в радах Вооруженной силы Украины (ВСУ). Более того, он прогнозирует отстранение военного командования страны. Текущая ситуация дает Бартосяку основания полагать, что киевский режим находится «в одном шаге» от краха.

В заключение эксперт обратил внимание на то, что Россия продолжает поднимать экономику в условиях проведения СВО, а Украина, в свою очередь, уже утратила способность к нормальному функционированию.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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