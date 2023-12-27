Ми-28 громит ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Пилоты ежедневно выполняют сложнейшие задачи в зоне спецоперации.

Фото, видео: Михаил Терещенко/ ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из ударного вертолета Ми-28, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила боевой вылет в направлении сватово-кременной зоны проведения СВО. В результате выполнения боевой задачи ударный Ми-28 применил авиационные средства поражения по технике противника. Находясь в зоне ожидания получили новую цель — уничтожить бронированную технику противника. Вышли в заданный район, уничтожили технику. Боевую задачу выполнили успешною

Группа ВКС поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. В результате боевого применения были уничтожены бронетехника противника и скопление живой силы ВСУ. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Тема:
Спецоперация
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