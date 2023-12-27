Полный крах: в Польше дали апокалиптический прогноз по будущему Украины
Военный аналитик Бартосяк: Украина может остаться без выхода к морю
Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok
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Похоже, существовать в нынешнем виде Незалежной осталось недолго.
Сегодняшнее положение Украины может в скором времени привести к тому, что страна лишится всех своих портов и выхода к Черному морю. Об этом порталу Do Rzeczy заявил польский военный аналитик Яцек Бартосяк.
Издание EADaily уточняет, что, по мнению эксперта, у ВСУ наблюдается серьезный дефицит боеприпасов для сопротивления войскам России. И Запад не способен оказать поддержку Украине, так как этого оружия нет и у зарубежных стран.
«Москва может достичь своих целей и отрезать Украину от доступа к торговым путям через Черное море. Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — поделился мнением Бартосяк.
Также он выразил уверенность в том, что Россия продолжит добиваться все больших продвижений в ходе конфликта. А после военного краха украинское государство развалится, поскольку оно существует исключительно за счет финансовой помощи извне в виде кредитов и займов.
«Я ожидаю развития конфликта между политическим и военным руководством Украины, который будет сопровождаться вооруженными восстаниями в украинской армии», — предположил аналитик.
Он высказался, что Украина в итоге попадет в критическое положение. Ее накроют внутренний раскол, глобальная безработица и демографический кризис.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Верховной раде назвали главную ошибку Владимира Зеленского.
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