Полный крах: в Польше дали апокалиптический прогноз по будущему Украины

Похоже, существовать в нынешнем виде Незалежной осталось недолго.

Сегодняшнее положение Украины может в скором времени привести к тому, что страна лишится всех своих портов и выхода к Черному морю. Об этом порталу Do Rzeczy заявил польский военный аналитик Яцек Бартосяк.

Издание EADaily уточняет, что, по мнению эксперта, у ВСУ наблюдается серьезный дефицит боеприпасов для сопротивления войскам России. И Запад не способен оказать поддержку Украине, так как этого оружия нет и у зарубежных стран.

«Москва может достичь своих целей и отрезать Украину от доступа к торговым путям через Черное море. Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — поделился мнением Бартосяк.

Также он выразил уверенность в том, что Россия продолжит добиваться все больших продвижений в ходе конфликта. А после военного краха украинское государство развалится, поскольку оно существует исключительно за счет финансовой помощи извне в виде кредитов и займов.

«Я ожидаю развития конфликта между политическим и военным руководством Украины, который будет сопровождаться вооруженными восстаниями в украинской армии», — предположил аналитик.

Он высказался, что Украина в итоге попадет в критическое положение. Ее накроют внутренний раскол, глобальная безработица и демографический кризис.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Верховной раде назвали главную ошибку Владимира Зеленского.