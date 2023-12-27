В Верховной Раде назвали главную ошибку Зеленского

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Депутат Рады Шевченко заявил, что проект о мобилизации загоняет украинцев в угол

В Верховной Раде назвали главную ошибку Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Тема:
Спецоперация

По какому пути должна была пойти страна?

Желание вступить в НАТО и ЕС было ошибкой со стороны руководства Украины. Об этом заявил Евгений Шевченко, депутат Верховной рады, в одном из недавних интервью.

Он отметил, что законы, которые влияют на проведение мобилизационных мероприятий, абсолютно жестоки и нелогичны. Он загоняет украинских мужчин в угол, словно собак. Однако, депутат сообщил, что рано или поздно, они преврятся в «волков», и командование ВСУ получит мощный отпор.

По словам политика, этот путь вел в никуда. Впрочем, у Украины был шанс исправить ситуацию. Однако по воле лишь одного человека такой вариант развития событий стал невозможен.

«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь… Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой», — отметил Шевченко.

Депутат добавил, что против присоединения к военному альянсу выступают многие военачальники Незалежной. В таком случае Украина окончательно станет сателлитом Запада.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не в силах решить проблему, которую создали российские дроны в зоне спецоперации. С критикой в адрес президента выступил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Тема:
Спецоперация
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