Наши герои: госнаграды вручили бойцам армии России после взятия Марьинки

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Госнаграды вручили бойцам армии России после взятия Марьинки

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Последние несколько месяцев они круглосуточно штурмовали один из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе.

Российские военные, которые отличились при взятии города Марьинка, получили государственные награды. Так, 45 бойцов Южной группировки войск отмечены за героизм, проявленный при освобождении населенного пункта.

Последние несколько месяцев они круглосуточно штурмовали один из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Среди наград, врученных военнослужащим: ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.

Ожесточенные бои за Марьинку начались с первых дней СВО. За девять лет ВСУ превратили город в мощнейшую крепость с бетонными блиндажами и подземными коммуникациями.

Населенный пункт, расположенный всего в трех десятках километрах от Донецка, киевские власти планировали использовать как плацдарм для наступления на столицу ДНР. Город оттуда обстреливали регулярно, теперь его жители будут спать спокойнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе признали мощь России после взятия Марьинки.

Тема:
Спецоперация
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