На Западе признали мощь России после взятия Марьинки

За океаном поняли, что Москва перехватила инициативу на большей части фронта.

За новостями о взятии Марьинки под Донецком следили во всем мире. За океаном признали, что Россия перехватила инициативу на большей части фронта.

Американское издание The New York Times подчеркнуло, что взятие города под контроль наших войск может привести к падению боевого духа на Украине, а для России Марьинка представляет стратегическую ценность. Французский Le Monde назвал взятие Марьинки укреплением позиций России на востоке, а также возвращением инициативы на фронте после провала украинского контрнаступления.

Газета Le Figaro оценила возможности нашей страны продолжить наступление на запад. Наиболее сдержано о переходе города под контроль России отреагировали в Германии — Bild ждет подтверждения новости в «независимых источниках».

Ранее 5-tv.ru писал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что украинские боевики отступили из города Марьинка.