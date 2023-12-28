Российские бойцы уничтожили под Красным Лиманом шесть опорных пунктов ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Продвижение противника удалось остановить за счет умелых действий расчетов операторов дронов и артиллерии.

Российские бойцы уничтожили под Красным Лиманом шесть опорных пунктов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении и уничтожили шесть опорных пунктов боевиков. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Боевиков удалось остановить благодаря работе расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. В ходе сражения российские бойцы уничтожили танк Т-72 и БМП-1 противника. А опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи расчетов тяжелых огнеметных систем удалось уничтожить западнее Червоной Дибровы и в районе Григоровки.

«В ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества», — добавил Шаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ «посыпались» на донецком направлении СВО.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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