Хребет сломлен: почему ВСУ «посыпались» на донецком направлении СВО

Планомерному продвижению наших бойцов вперед способствует ювелирная работа саперов.

Прямо сейчас российские военные активно атакуют противника на донецком направлении. Наши штурмовики уничтожили укрытия, в которых боевики прятали личный транспорт.

На этом участке фронта бойцы работают совместно с саперами, и это позволяет российским войскам планомерно продвигаться вперед. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань следит за обстановкой на этом участке фронта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники массово бегут с Украины из-за отсутствия выплат.