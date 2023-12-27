Хребет сломлен: почему ВСУ «посыпались» на донецком направлении СВО

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Армия России активно атакует ВСУ на донецком направлении СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Планомерному продвижению наших бойцов вперед способствует ювелирная работа саперов.

Прямо сейчас российские военные активно атакуют противника на донецком направлении. Наши штурмовики уничтожили укрытия, в которых боевики прятали личный транспорт.

На этом участке фронта бойцы работают совместно с саперами, и это позволяет российским войскам планомерно продвигаться вперед. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань следит за обстановкой на этом участке фронта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники массово бегут с Украины из-за отсутствия выплат.

Тема:
Спецоперация
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