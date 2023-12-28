Блиновская требует признать незаконным решение ФНС

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Уже определена дата проведения предварительного заседания.

Блиновская требует признать незаконным решение ФНС

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская пытается оспорить решение Федеральной налоговой службы (ФНС) России о сохранении суммы требований по налоговому нарушению. Пишет об этом «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Блиновская подала в суд иск против Инспекции ВНС № 6 по Москве. Она трубет признать решения и действия службы незаконными.

Следует отметить, что иск блогер подала 26 декабря, он принят к производству. Детали документа не раскрываются. При этом уже известно, что заседание состоится 6 февраля 2024 года.

Читайте также

Адвокат Блиновской назвала законной предновогоднюю вечеринку при домашнем аресте

Известный российский инфлюенсер, создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованным авто. Ее обвинили в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она «дробила» свои доходы по счетам родственников и знакомых. За 2019–2021 годы она задолжала государству 918 миллионов рублей.

В середине декабря Блиновской продлили домашний арест до 26 января.

Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Суд запретил ему совершать определенные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС оставила в силе налоговые требования к Елене Блиновской.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
4 дек
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
30 нояб
Приговор Елены Блиновской: как марафоны желаний привели к скамье подсудимых
6 нояб
Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста
24 окт
Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца
24 окт
Следствие просит продлить домашний арест Блиновской еще на три месяца
26 сент
ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов
20 сент
Адвокат Елены Блиновской заявила о взломе ее Telegram-канала мошенниками
10 сент
Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
29 авг
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
25 авг
Клеймо позора: на канал Блиновской поставили плашку о мошенничестве
-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь
17:05
Всего 4 правила: как отличить качественный новогодний фейерверк от опасной подделки
17:02
«Было готово в голове»: на экраны вышла комедия «Манюня: Новогодние приключения»
16:52
Блиновская требует признать незаконным решение ФНС
16:45
В России запустили движение по первому участку обхода Твери на трассе М-11
16:32
Правительство выделило более 3,8 миллиарда рублей фонду «Защитники Отечества»

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса