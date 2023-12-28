Блиновская требует признать незаконным решение ФНС
Уже определена дата проведения предварительного заседания.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Блогер Елена Блиновская пытается оспорить решение Федеральной налоговой службы (ФНС) России о сохранении суммы требований по налоговому нарушению. Пишет об этом «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Блиновская подала в суд иск против Инспекции ВНС № 6 по Москве. Она трубет признать решения и действия службы незаконными.
Следует отметить, что иск блогер подала 26 декабря, он принят к производству. Детали документа не раскрываются. При этом уже известно, что заседание состоится 6 февраля 2024 года.
Известный российский инфлюенсер, создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке покинуть Россию на арендованным авто. Ее обвинили в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она «дробила» свои доходы по счетам родственников и знакомых. За 2019–2021 годы она задолжала государству 918 миллионов рублей.
В середине декабря Блиновской продлили домашний арест до 26 января.
Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Суд запретил ему совершать определенные действия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС оставила в силе налоговые требования к Елене Блиновской.
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