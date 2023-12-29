Работают танкисты: как экипажи группировки «Восток» точно поражают цели

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Экипажи группировки «Восток» точно поражают цели

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В этой зоне боевых действий сейчас распутица, грязи по колено, в такой обстановке гусеничные бронемашины незаменимы.

А на южнодонецком направлении — на стыке Запорожской области и ДНР — точно поражают цели танкисты группировки «Восток». В этой зоне боевых действий сейчас распутица, грязи по колено, в такой обстановке гусеничные бронемашины незаменимы. Они пройдут практически везде. За работой танкистов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Дорога на полпути заканчивается, вместо нее сплошное месиво из грязи. Впрочем, танки, как известно, ее не боятся, да и бойцам этих передовых подразделений неведом страх.

Танкисты 36-й армии группировки Восток поворачивают в нашу сторону. Редкая возможность вот так просто пообщаться с ними в относительно спокойном месте. Экипаж только что вернулся с одного из самых жарких направлений — работали под Урожайным. Даже не успели отмыть грязь.

«Выезжали на рубеж. Подготовка к бою. По команде делали выстрелов десять снарядов: один пристрелочный и девять попаданий прямо в цель», — рассказал командир танкового взвода с позывным Талант.

Вот эти кадры: граница Запорожья и ДНР. Танкисты на закрытых огневых позициях: рабочая дистанция: достаточно близко, чтобы вести прицельный огонь. Но при этом за пределами зоны видимости вражеских беспилотников.

Поразив цель, механик-водитель жмет на газ что есть сил. Нужно как можно быстрее покинуть точку стрельбы. Дымовая защита не раз спасала жизни экипажу. Искусственная маскировка полностью дезориентирует врага, который не может попасть по невидимому танку.

Главная задача танкистов помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого, чтобы вынудить великоновоселовскую группировку ВСУ сражаться на два фронта.

«Вражескую технику увидели или еще что-то такое либо опорный пункт, наша пехота должна взять, а там пулеметчик сидит — надо отработать. За семь-восемь километров от цели отстреливаем там все», — добавил Бара.

На счету только этого танкового экипажа десятки пораженных целей, и их число в ближайшее время наверняка вырастет.

Тема:
Спецоперация
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