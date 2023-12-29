Своей неудачей артистка поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила травму буквально за несколько дней до Нового года. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге в социальных сетях.

«Что еще произойдет в этом году? Посмотрите, как я упала перед входом в офис, просто на ровном месте. Не могу встать, не могу ни стоять, ни идти», — поделилась с подписчиками звезда.

Немногим позже артистка продемонстрировала результат своего неудачного падения. На фотографии, которую опубликовала Бузова, видно, что ее нога в месте ушиба довольно сильно опухла.

И это — перед новогодними праздниками, которые, как известно, для исполнителей — самая горячая рабочая пора. Впрочем, артистка решила не унывать.

«До свадьбы заживет… Так что не вешать нос, все это ерунда», — сама себя успокоила Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол.