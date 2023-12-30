Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов

ВС РФ ударили по складам на аэродроме в Староконстантинове.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины, уничтожив склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщает министерство обороны России.
Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ ударили по местам хранения оружия ВСУ в районе Чернобаевки в Херсонской области. В общей сложности, 30 декабря уничтожена военная техника и живая сила противника в 118-ти районах.
За минувшие сутки ВС РФ отразила атаки на Донецком, Кумянском и Красно-Лиманском направлениях. ВСУ потеряли около 500 человек убитыми и ранеными, а также технику и боевые орудия, в том числе, артиллерийскую установку М109 «Paladin» американского производства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море.
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