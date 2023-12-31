Жительница Белгорода об ударе ВСУ: «Нас затаскивали в подвал. Страшно»
Жительница Белгорода рассказала о взаимопомощи горожан во время атаки ВСУ
Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru
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Националисты нанесли удар прямо по центру города.
Жители Белгорода во время массированного обстрела ВСУ старались укрыться в подвалах зданий. Об этом рассказала 5-tv.ru попавшая под обстрел горожанка по имени Кира.
Женщина рассказала, что в момент атаки она находилась с мамой на улице. Когда произошел первый удар — они побежали в ближайшее здание, где располагалось кафе, чтобы спрятаться. При этом в соседнем здании находился ребенок женщины, в связи с чем она потом побежала туда.
Добраться до дома семья пыталась «мелкими перебежками».
«Спасибо огромное людям из других зданий, которые сразу затаскивали нас в подвал, потому что там, где мы пробегали, был прилет. Все это мы видели. Страшно», — рассказала жительница Белгорода.
Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Согласно последним данным, в результате атаки погибли 18 человек. Пострадали — 111.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН отреагировали на массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ.
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