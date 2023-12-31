Военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей
Военный эксперт Кнутов: атака на Белгород — преступление против мирных людей
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru
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Националисты обстрелял центр города, где нет ни одного военного объекта.
Вооруженные силы украины (ВСУ) преднамеренно использовали кассетные боеприпасы для атаки на мирное население Белгорода. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил Юрий Кнутов — военный эксперт и директор Музея войск ПВО.
По его словам, снаряд в таких ракетах раскрывается на определенной высоте. Таким образом его элементы поражают гораздо большую площадь. И его боевые части наиболее опасны для незащищенного мирного населения
«Против военных это не столь эффективно — у военных есть окопы, блиндажи, бронетехника. А вот здесь была атака по центру города, преднамеренная, днем, когда много людей на улицах. То есть это чисто террористическая акция», — отметил Кнутов.
Специалист подчеркнул, что Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ должны классифицировать атаку как преступление против мирных людей. Те, кто отдали приказ, и те, кто его исполнили, должны понести уголовную ответственность. Кнутов уверен, что Россия обязана нанести ответный удар по местам базирования ракет и складам ВСУ.
В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погибло 22 человека. Еще свыше 100 — пострадали.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы.
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