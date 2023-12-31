Военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей

Националисты обстрелял центр города, где нет ни одного военного объекта.

Вооруженные силы украины (ВСУ) преднамеренно использовали кассетные боеприпасы для атаки на мирное население Белгорода. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил Юрий Кнутов — военный эксперт и директор Музея войск ПВО.

По его словам, снаряд в таких ракетах раскрывается на определенной высоте. Таким образом его элементы поражают гораздо большую площадь. И его боевые части наиболее опасны для незащищенного мирного населения

«Против военных это не столь эффективно — у военных есть окопы, блиндажи, бронетехника. А вот здесь была атака по центру города, преднамеренная, днем, когда много людей на улицах. То есть это чисто террористическая акция», — отметил Кнутов.

Специалист подчеркнул, что Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ должны классифицировать атаку как преступление против мирных людей. Те, кто отдали приказ, и те, кто его исполнили, должны понести уголовную ответственность. Кнутов уверен, что Россия обязана нанести ответный удар по местам базирования ракет и складам ВСУ.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погибло 22 человека. Еще свыше 100 — пострадали.

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