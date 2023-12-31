Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Вой сирены в настоящее время звучит по всему городу.
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности. О запуске системы оповещения в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — обратился к жителям глава региона.
По данным на утро 13 декабря, в результате атаки ВСУ на Белгород накануне погибли 24 человека, более ста пострадали. В настоящее время в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.
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