Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 48 0

Вой сирены в настоящее время звучит по всему городу.

Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности. О запуске системы оповещения в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — обратился к жителям глава региона.

По данным на утро 13 декабря, в результате атаки ВСУ на Белгород накануне погибли 24 человека, более ста пострадали. В настоящее время в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. 

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