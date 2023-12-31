«Люди завтракали, отдыхали»: сотрудник кафе в Белгороде рассказал, как помогал при обстреле

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 50 0

Сотрудник кафе в Белгороде помогал людям спускаться в убежище во время обстрела

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Первые секунды все в оцепенении ждали, что будет дальше. Но нужно было собраться и действовать быстро.

Сотрудник кафе «Комод» в Белгороде Сергей Швецов рассказал, как помогал людям спускаться в убежище во время обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, все произошло неожиданно, но пришлось проявлять мужской характер.

«У нас было много людей. Кафе работало в штатном режиме. Люди завтраки, отдыхали», — прокомментировал он в беседе с 5-tv.ru.

По словам Швецова, ничего не предвещало беды, однако в один момент стены и стекла начали трястись. Тогда гостей попросили отойти от окон, спрятали их за барменскую стойку, на случай, если стекла выбьет.

Первые 15 секунд картина была страшной — люди пытались забежать в открытые заведения. Кто-то ложился на землю прямо на улице. Свет в кафе выключился, раздалась воздушная тревога, и все просто ждали, что будет дальше. В этот момент в зал вышел менеджер и сообщил гостям, что в здании есть убежище. Людей начали спускать на парковку.

Отвечая на вопрос, не было ли страшно, Шевцов признался, что ощущал тревогу, но тут же сработал и мужской характер. Девушек начали прятать, успокаивать. Такова жизнь, и город сейчас живет в таких условиях, заметил собеседник.

«У нас на работе идет подготовка, что делать в таких ситуациях. Живем в такой обстановке. У нас менеджеры знают, где, что и как, есть определенный порядок. Мы знаем, где все убежища находятся. Это все наша жизнь, жизнь наших гостей», — подчеркнул Шведов.

Сергей добавил, что, с человеческой точки зрения, сотрудники заведений берут ответственность за своих гостей. Поэтому одна из главных задач — держать себя в руках и оперативно помогать людям. Это не входит в обязанности работника, но это то, что находится внутри человека, отметил он.

Накануне, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 24, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ в ответ на обстрел Белгорода.

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