«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 993 0

Журналист США Ковалик: удар по Белгороду от ВСУ может повториться в Донецке

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
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Ранее, не считавшаяся «своим парнем» в Европе Украина, больше не сможет претендовать на нейтралитет со стороны других государств. К чему приведет удар по гражданской инфраструктуры от ВСУ?

Предпоследний день уходящего года для жителей Белгорода обернулся самым сильным за последнее время обстрелом. Украинские боевики, воспользовавшись новогодней суетой, атаковали мирных жителей. Жертвами террористической атаки стало больше ста человек, из которых врачи не сумели спасти 24 пациентов.

Вторые сутки волонтеры и экстренные службы продолжают устранять последствия случившегося. В то же время на мировой арене ведутся разговоры о предпосылках и возможных виновниках прогремевшей трагедии. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru американский журналист Даниэл Ковалик дал профессиональную оценку прошедшим событиям, а заодно прояснил, кому и зачем было выгодно поставлять ВСУ запрещенные кассетные боеприпасы.

Так, по словам американца, Запад приложил руку к гибели более 20 россиян, в том числе троих детей. Именно страны Европы спонсируют и направляют на Украину орудия, становящиеся источником повышенной опасности. Белгородская трагедия, по мнению Ковалика, развяжет ВСУ руки, что неизбежно приведет к трагедии в Донецке.

«Это незаконное оружие, и оно незаконно, потому что увеличивает количество травм и смертей среди гражданского населения. В этом и кроется намерение Украины. В случае Белгорода было несколько смертей, в том числе, как я понимаю, по меньшей мере, трое детей были убиты. И поэтому, конечно, это лишает Украину права претендовать на то, чтобы быть хорошими парнями. Потому что теперь вся ситуация сведена к тому, что боевики будут нападать на гражданских лиц в гражданской инфраструктуре не только в Белгороде, но и, например, в Донецке. Такое развитие событий смущает Запад, и именно поэтому они молчат обо всем», — высказал мнение он.

По уверениям американского репортера, если бы ситуация развернулась иначе, и виновником гибели украинских граждан вдруг стала Россия, Зеленский первым помчался бы в ЕС с требованием о наказании за геноцид. В случае с Белгородом Москва рискует столкнуться с двойными стандартами, а добиться возмездия будет непросто.

«Если вы посмотрите, как Россия вела спецопрерацию на Украине, то увидите, что это был очень медленный и трудный процесс с желанием предотвратить гибель гражданского населения и свести ее к минимуму. Израиль, например, делает прямо противоположное. Они пытаются максимизировать ущерб и гибель гражданского населения, и Запад полностью поддерживает их. И все же они осуждают Россию, а не Израиль. Таким образом, очевидно, что мы наблюдаем применение огромных двойных стандартов», — резюмировал он.

По последним данным на 31 декабря, количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек. На домашнее лечение после пережитого потрясения отправили 17 белгородцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности. 

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