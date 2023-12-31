«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Косачев: удары ВСУ по Белгороду показали агонию Киева на фоне его провала
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.
Террористы ВСУ нанесли удар по мирному населению Белгорода. Это доказало бессилие и агонию Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.
«Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить „в белый свет“ без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — сказал сенатор.
Киевский режим решил совершить террористический акт, потому что у них нет успехов на поле боя. А таким образом они решили отвлечь внимание от своих провалов на фронте.
Косачев отметил, что Запад также имеет отношение к обстрелу Белгорода. Это подтверждает их молчание.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.
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