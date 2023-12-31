«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 2 756 0

Косачев: удары ВСУ по Белгороду показали агонию Киева на фоне его провала

«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Спецоперация

Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.

Террористы ВСУ нанесли удар по мирному населению Белгорода. Это доказало бессилие и агонию Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.

«Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить „в белый свет“ без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — сказал сенатор.

Киевский режим решил совершить террористический акт, потому что у них нет успехов на поле боя. А таким образом они решили отвлечь внимание от своих провалов на фронте.

Косачев отметил, что Запад также имеет отношение к обстрелу Белгорода. Это подтверждает их молчание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
31 дек
МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву
31 дек
В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин
31 дек
«Люди завтракали, отдыхали»: сотрудник кафе в Белгороде рассказал, как помогал при обстреле
31 дек
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
31 дек
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к Вечному огню в центре города
31 дек
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
31 дек
Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
31 дек
Число погибших в Белгороде в результате обстрела ВСУ увеличилось до 24 человек
31 дек
Вплоть до полной отмены: в десятках мегаполисов свернули новогодние мероприятия из-за обстрелов Белгорода
31 дек
Военный эксперт назвал атаку ВСУ на Белгород преступлением против мирных людей
+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год
15:27
Правительство ввело новые правила для желающих переехать в Россию
15:06
МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву
14:52
В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин
14:40
«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
14:26
«Не смогли сбить»: в США назвали российское оружие, которого боятся ВСУ

Сейчас читают

«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ
«Молчат обо всем»: Украине вынесли неутешительный вердикт после атаки на Белгород
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса