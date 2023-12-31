«Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду

Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.

Террористы ВСУ нанесли удар по мирному населению Белгорода. Это доказало бессилие и агонию Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина хотела показать миру свою стойкость боевого духа, но на деле продемонстрировало совершенно противоположное.

«Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить „в белый свет“ без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — сказал сенатор.

Киевский режим решил совершить террористический акт, потому что у них нет успехов на поле боя. А таким образом они решили отвлечь внимание от своих провалов на фронте.

Косачев отметил, что Запад также имеет отношение к обстрелу Белгорода. Это подтверждает их молчание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.