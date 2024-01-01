Опубликованы последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь

Украинские националисты нанесли массированный удар по Донецку из РСЗО в новогоднюю ночь, буквально через несколько минут после боя курантов. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела.

«Вот такие осколки на одном из мест прилетов в самом центре города, прям возле машины. Машина сгорела полностью Удар был нанесен спустя восемь минут после Нового года. Удар был нанесен по самому центру города — Ворошиловскому району», — рассказывает журналист.

Как сообщал ранее в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, под ударом оказались также Калининский и Буденновский районы города.

По последним данным, в результата удара ВСУ погибли трое мирных жителей, еще семь получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.