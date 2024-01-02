В связи с обстановкой: в Белгородской области отменяют рейсы общественного транспорта

Жителей региона призвали оставаться дома и не выходить на улицы.

В Белгородской области на фоне сложившейся ситуации сокращают рейсы общественного транспорта. Об этом региональный Минтранс проинформировал в своем Telegram-канале.

«В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта», — написано в публикации

Ведомство призывает местных жителей и гостей города не выходить без необходимости на улицы, по возможности оставаться в домах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня, 2 января, в первой половине дня уже несколько раз обстреляли Белгород и Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что работала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на подлете к городу было перехвачено восемь украинских снарядов.

По предварительным данным, пострадали пять человек, один скончался. Гладков выразил слова соболезнования их родным. Также были зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место одного из происшествий и в своем Telegram-канале рассказал о последствиях обстрела. По его словам, на территорию жилого сектора упал неразорвавшийся снаряд. Его успешно обезвредили взрывотехники Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин.