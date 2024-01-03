Даст дорогу сыну? Карл III может досрочно отказаться от британской короны

Казалось бы, при чем тут американская президентская гонка?

США попытаются вывести британский фактор из своих президентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года. Это значит, что король Соединенного королевства Карл III может досрочно снять с себя корону, сообщил в беседе с 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

Западные СМИ запестрели заголовками о том, что Карл III может отречься от престола вслед за королевой Дании Маргарет, однако Бредихин считает, что у британской короны будет другое будущее.

«Мотивация у британской и датской стороны совсем разная. Если королева Маргарет отреклась, потому что уже годы не позволяют — она 52 года у власти — хотела дать дорогу сыну, то Карл III слишком долго ждал свою корону», — прокомментировал собеседник.

Политолог отметил, что в этом случае говорить о заразительном «примере» не приходится. Британский король только вживается в свою новую роль, поэтому ни о каком отречении в пользу какого-то из сыновей речи быть не может.

Однако, заметил Бредихин, тут может быть связь с большой американской президентской гонкой. По его словам, Вашингтон может попробовать минимизировать влияние британской короны на предстоящие выборы в США.

«Мы уже слышали о том, что один из сыновей Карла III мог стать кандидатом в президенты США. Его жена могла стать кандидатом в президенты США. Здесь вопросы об американской президентской кампании, а не о взаимосвязи Британии и Дании», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что предсказавший дату смерти Елизаветы II блогер предупредил о Карле III.