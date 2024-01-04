МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 2 608 0

Помощь киевскому режиму оказывает 54 государства, выделяя сотни миллиардов долларов.

МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников

Фото: DAREK DELMANOWICZ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На Украине в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Всего в зону СВО прибыло более 13, 5 тысяч наемников, которые присоединились к ВСУ. Подавляющее большинство из них (8,5 тысяч) из Европы. За время боевых действия сбежало 5600 легионеров, остались воевать более 1900 наемников

В оборонном ведомстве подчеркиваю, что помощь киевскому режиму оказывают 54 государства, которые на это потратили более 203 миллиардов долларов. Более 500 космических аппаратов США и стран НАТО работает в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, более 20 тысяч терминалов американской спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает боевикам организацию управления и связь.

За почти два года Запад поставил Киеву более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, две сотни единиц ЗРК, более пяти тысяч единиц бронетанкового вооружения, а также более 23 тысяч беспилотников.

Тема:
Спецоперация
4 янв
Украинские РСЗО уничтожены российскими военными на Купянском направлении
4 янв
«На этом все»: в Белом доме заявили, что деньги на Украину закончились
4 янв
«Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине
4 янв
Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ
4 янв
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
4 янв
«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
4 янв
«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
4 янв
«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею
4 янв
Танк в капкан: какие ВС РФ создали ловушки для западной техники ВСУ
4 янв
«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
-23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

16:17
Украинские РСЗО уничтожены российскими военными на Купянском направлении
15:56
«Правильный человек»: Вайнберг рассказал о дружбе с Пушилиным
15:28
Как появился знаменитый «похититель Рождества» Гринч
15:10
МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников
14:54
«На коня может вскочить»: Харатьян о работе с 88-летней Дружининой
14:38
«На этом все»: в Белом доме заявили, что деньги на Украину закончились

Сейчас читают

«По делам судите их»: Вайнберг объяснил, как распознать фальшивых патриотов
Названа причина скоропостижной смерти легендарного КВН-щика Стаса Агафонова
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса