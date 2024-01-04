«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Экс-министр экономики Украины Милованов предложил мобилизацию через лотерею

«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKY

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Тема:
Спецоперация

Призывные лотереи уже практиковались, например, в США во время Вьетнамской войны.

Призывать украинцев в ряды ВСУ можно с помощью лотереи. С такой идеей в своем личном блоге выступил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Милованов сообщил, что множество граждан обращались к нему со словами, что жеребьевка или лотерея будет правильным подходом к мобилизации.

«Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет», — написал он и предложил так и поступать в каждую волну мобилизации.

Экс-министр экономики подтвердил, что в украинской армии жалуются нехватку внутренних резервов и заметил, что именно из-за этого в стране идет принудительная мобилизация.

Призывные лотереи практиковались и ранее — например, в США во время Вьетнамской войны. Дату рождения будущих военных определяли с помощью стеклянной чаши, барабанов и пластиковых капсул. Однако подобные меры лишь спровоцировали рост числа уклонистов. Порядка 100 тысяч американцев призывного возраста покинули страну.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что что Украина хочет усилить ВСУ инвалидами.

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