В Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 264 0

Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

По словам губернатора, дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это использование военными табельных средств маскировки.

В Севастополе звучит воздушная тревога. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он опубликовал видео с подсказками для жителей Севастополя, как нужно действовать, если звучит воздушная тревога. Кроме того, в районе местных бухт появился дым.

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он.

Кроме того, в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщается о временном прекращении движения.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 4 января силы ПВО сбили десять ракет при отражении атаки ВСУ на Севастополь. В результате украинских атак пострадал один человек. Осколок ракеты попал в один из жилых домов.

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