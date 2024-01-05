ВСУ несут потери: 13 боевиков сдались в плен России за последнюю неделю

|
Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Конашенков: 13 украинских боевиков сдались в плен войскам России

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; Минобороны России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какие еще проблемы возникли у армии киевского режима на поле боя?

В течение недели свыше десяти украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен войскам России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении», — доложил он.

Кроме того, на купянском направлении Западная группировка войск РФ отразила 18 атак ВСУ. Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику армии Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны и Тимковка Харьковской области, а также в поселке Новоселовское и селе Стельмаховка под Луганском.

ВСУ там потеряли более 485 боевиков, шесть танков (включая один Leopard-2), 24 авто, 11 боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, а также семь чешских установок РСЗО «Ольха» и Vampire. Еще нашим военным удалось уничтожить три склада боеприпасов и топлива противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары по объектам ВПК Украины.

Тема:
Спецоперация
5 янв
Авиация и силы ПВО сбили украинские Су-27 и Ми-8 в зоне СВО
5 янв
На Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации
5 янв
Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины
5 янв
«Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
5 янв
«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте
5 янв
Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
5 янв
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
5 янв
Российские вертолеты Ка-27 провели патрулирование над Черным морем
5 янв
В Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
5 янв
МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

16:51
Авиация и силы ПВО сбили украинские Су-27 и Ми-8 в зоне СВО
16:35
«Я не кичусь этим»: Андрей Чадов о помощи детским домам
16:19
ВСУ несут потери: 13 боевиков сдались в плен России за последнюю неделю
16:03
Безопасно ли? Врач высказался о желании Айзы изменить цвет глаз у хирургов
15:47
На Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации
15:29
«Вот такой Новый год»: Регина Тодоренко рассказала о неожиданной болезни детей

Сейчас читают

Развод с Аршавиным, сифилис, порча и суды: что известно о таинственном исчезновении Алисы Казьминой
Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса