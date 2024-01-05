ВСУ несут потери: 13 боевиков сдались в плен России за последнюю неделю

Какие еще проблемы возникли у армии киевского режима на поле боя?

В течение недели свыше десяти украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен войскам России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении», — доложил он.

Кроме того, на купянском направлении Западная группировка войск РФ отразила 18 атак ВСУ. Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику армии Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны и Тимковка Харьковской области, а также в поселке Новоселовское и селе Стельмаховка под Луганском.

ВСУ там потеряли более 485 боевиков, шесть танков (включая один Leopard-2), 24 авто, 11 боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, а также семь чешских установок РСЗО «Ольха» и Vampire. Еще нашим военным удалось уничтожить три склада боеприпасов и топлива противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары по объектам ВПК Украины.