Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio вновь обвинили в хулиганстве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 236 0

Он уже был оштрафован на 200 тысяч рублей и провел 15 суток в спецприемнике. Теперь музыкант снова арестован. Что на этот раз?

Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio вновь обвинили в хулиганстве

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio (в миру — Николай Васильев — Прим.ред.) вновь обвинили в хулиганстве. Его выпустили из спецприемника накануне 5 января, однако в тот же день задержали снова. Об этом стало известно 5-tv.ru после просмотра картотеки пресс-службы суда.

Музыкант уже был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, также он умудрился уже провести 15 суток в спецприемнике. Теперь ему грозят новые 15 суток административного ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Блогер устроила скандальное мероприятие, в котором приняло участие не менее 200 человек. Постановление было вынесено 29 декабря, правонарушение совершено по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), первой части.

Недавно был опубликован полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. В столичном «Мутаборе» в злополучную ночь собрались порядка 170 человек, чья жизнь теперь круто изменилась.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, известные среди молодежи рэперы и жены бизнесменов красовались своими полуголыми нарядами. Некоторые, в том числе некий Vacio, были голыми намного более, чем наполовину. Он явился к Анастасии на огонек в одном носке, от которого избавился в разгар веселья.

Среди «голых», которым больше не до смеха, были и Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Асти, Юлия Коваль, Нигай Карина, Аня Покров, Мальбек, Дима Билан и другие, многим из которых уже испортили новогодние праздники отказом от сотрудничества.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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