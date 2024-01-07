В ВСУ «не увидели» сообщений о задержке поставок F-16 от Дании
Представитель ВСУ Игнат не видел заявлений Дании о задержке поставок F-16
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
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Украинские высшие чины упорно делают вид, что все идет согласно плану.
Представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат не обнаружил на сайте министерства обороны Дании информации о задержке передачи первых истребителей F-16 киевскому режиму. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».
«Смотрим сайт министерства обороны Дании — никаких заявлений. Я не увидел, по крайней мере», — заявил украинский офицер.
Игнат подчеркнул, что важно проверять официальные источники, прежде чем делать выводы. Он также отметил, что Украина продолжает двигаться по плану действий по подготовке пилотов и инфраструктуры для истребителей F-16, добавив, что много стран заинтересованы не только в самолетах, но и в инструкторах.
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Ранее газета Berlingske со ссылкой на датское Минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода ввиду плохой подготовки украинской стороны к их применению. Поставка была запланирована на начало 2024 года. В материале также сообщили, что сейчас шесть украинских пилотов находятся на учениях в Дании и осваивают истребители F-16.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Украина лишилась поставок истребителей.
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