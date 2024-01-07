Минобороны сообщило о планах в 2024-м провести семь пусков МБР
МО: ракетные войска РФ в 2024 году проведут семь пусков МБР
Фото: ТАСС
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Сколько их было проведено за последние пять лет?
В наступившем 2024 году Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) собираются запустить семь межконтинентальных баллистических ракет (МБР). О таких планах сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет», — приводит РИА Новости сообщение.
В рамках испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженные силы России провели за последний пять лет более 20 пусков МБР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об истерике главкома ВСУ Валерия Залужного из-за ракетных ударов ВС РФ по военным объектам Украины. Их, к слову, Россия начала наносить с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния.
После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
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