В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Семья пострадавшего продолжает получать угрозы.

В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Тема:
Спецоперация

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО. Такой информацией поделились в пресс-службе ведомства.

Причиной конфликта стало замечание, высказанное семейной паре, которая нарушала общественный порядок неподалеку от жилого дома. После словесной перепалки агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО.

Как сообщили в СК, правоохранительные органы не предприняли должных мер в отношении правонарушителя. Мужчина продолжает угрожать семье пострадавшего. Ход расследования контролируются Центральным аппаратом следственного комитета.

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Тема:
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