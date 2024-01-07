В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО
Семья пострадавшего продолжает получать угрозы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia
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Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО. Такой информацией поделились в пресс-службе ведомства.
Причиной конфликта стало замечание, высказанное семейной паре, которая нарушала общественный порядок неподалеку от жилого дома. После словесной перепалки агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО.
Как сообщили в СК, правоохранительные органы не предприняли должных мер в отношении правонарушителя. Мужчина продолжает угрожать семье пострадавшего. Ход расследования контролируются Центральным аппаратом следственного комитета.
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