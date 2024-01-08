Подражатель VACIO? Солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 42 0

Солист группы «Щенки» выступил с носком на паху во время концерта в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo/Joe Miller; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Максим Тесли появился в непотребном виде на публике. Для чего он это сделал?

В Санкт-Петербурге прошел концерт группы «Щенки». И один из участников коллектива Максим Тесли решил устроить преферанс в духе вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист надел носок на половой орган, остальные части его тела остались обнаженными. Видео с концерта попало в распоряжение 5-tv.ru.

На скандальной вечерники Ивлеевой рэпер Vacio выбрал для себя как раз такой же стиль.

Максим завел толпу и начал бить микрофоном в свою грудь. А затем группа начала исполнять песню.

Группа «Щенки» появилась в городе Кингисепп в Ленинградской области. За музыку коллектива отвечает Феликс Бондарев, а за тексты Максим Тесли.

Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio (в миру — Николай Васильев — Прим.ред.) вновь обвинили в хулиганстве. Его выпустили из спецприемника накануне 5 января, однако в тот же день задержали снова. Об этом стало известно 5-tv.ru после просмотра картотеки пресс-службы суда.

Музыкант уже был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, также он умудрился уже провести 15 суток в спецприемнике. Теперь ему грозят новые 15 суток административного ареста.

Суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Блогер устроила скандальное мероприятие, в котором приняло участие не менее 200 человек. Постановление было вынесено 29 декабря, правонарушение совершено по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), первой части.

Ранее 5-tv.ru писал, что гостя скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпера Vacio вновь обвинили в хулиганстве. Его выпустили из спецприемника накануне 5 января, однако в тот же день задержали снова.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
7 янв
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой
6 янв
Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio вновь обвинили в хулиганстве
2 янв
Суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой
30 дек
«Наступит час расплаты»: Юрий Антонов высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой
30 дек
«Вакханалия и вертеп»: Киркорова и Лолиту продолжают наказывать за «голую» вечеринку Ивлеевой
29 дек
Суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки
29 дек
«Общество начало самоочищаться»: экс-супруг Бородиной о вечеринке Ивлеевой
29 дек
Голый король: лишат ли Киркорова звания народного артиста РФ
29 дек
Каждому по 45 миллионов? Оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку
29 дек
«Дернули по рюмашке»: Ида Галич о том, почему не пришла на вечеринку Ивлеевой
-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Подражатель VACIO? Солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху
11:47
В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
11:29
Тело пожилой женщины в крови обнаружено в квартире в Петербурге
11:11
Самая красивая пара: как распался брак Абдулова и Алферовой
10:53
Пленный солдат ВСУ рассказал об алкоголиках в рядах украинских боевиков
10:52
В Рубежном в ЛНР сошла авиабомба ФАБ-250

Сейчас читают

Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
Как выглядит и чем занимается актриса из «Ворошиловского стрелка» Анна Синякина
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса