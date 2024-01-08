Подражатель VACIO? Солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху

Максим Тесли появился в непотребном виде на публике. Для чего он это сделал?

В Санкт-Петербурге прошел концерт группы «Щенки». И один из участников коллектива Максим Тесли решил устроить преферанс в духе вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист надел носок на половой орган, остальные части его тела остались обнаженными. Видео с концерта попало в распоряжение 5-tv.ru.

На скандальной вечерники Ивлеевой рэпер Vacio выбрал для себя как раз такой же стиль.

Максим завел толпу и начал бить микрофоном в свою грудь. А затем группа начала исполнять песню.

Группа «Щенки» появилась в городе Кингисепп в Ленинградской области. За музыку коллектива отвечает Феликс Бондарев, а за тексты Максим Тесли.

Гостя скандальной вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio (в миру — Николай Васильев — Прим.ред.) вновь обвинили в хулиганстве. Его выпустили из спецприемника накануне 5 января, однако в тот же день задержали снова. Об этом стало известно 5-tv.ru после просмотра картотеки пресс-службы суда.

Музыкант уже был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, также он умудрился уже провести 15 суток в спецприемнике. Теперь ему грозят новые 15 суток административного ареста.

Суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Блогер устроила скандальное мероприятие, в котором приняло участие не менее 200 человек. Постановление было вынесено 29 декабря, правонарушение совершено по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), первой части.

Ранее 5-tv.ru писал, что гостя скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпера Vacio вновь обвинили в хулиганстве. Его выпустили из спецприемника накануне 5 января, однако в тот же день задержали снова.