Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Украины
Над регионом тем временем сбили четыре беспилотника ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В Курской области погибла женщина при обстреле села Горналь со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.
Кроме того, повреждения в результате обстрела получили два дома.
Тем временем над регионом сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). На дроны самолетного типа вовремя отреагировали российские военные. Старовойт выразил им благодарность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле.
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