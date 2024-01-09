Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Украины

В Курской области погибла женщина при обстреле села Горналь со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.

Кроме того, повреждения в результате обстрела получили два дома.

Тем временем над регионом сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). На дроны самолетного типа вовремя отреагировали российские военные. Старовойт выразил им благодарность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле.