«Деньги закончились»: Киев предупредили о приближающемся финале

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

WP: прекращение помощи от США станет гибелью для Украины

«Деньги закончились»: Киев предупредили о приближающемся финале

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Тема:
Спецоперация

Украина настолько стала зависима от США, что заморозка помощи приведет страну к бесславному концу.

Если США продлят задержку финансирования Украины, то это станет для Незалежной приговором, написал обозреватель Washington Post Макс Бут.

«Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями», — заявил он.

Также в материале приводится мнение генерального директора Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алины Поляковой. Она назвала ситуацию, которая ждет Украину «катастрофической».

«Украина потерпит поражение без поддержки США. Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов», — добавила Полякова.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции раскрыли, как завершится конфликт на Украине.

Тема:
Спецоперация
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