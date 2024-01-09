«Октябрь 2025 года»: во Франции раскрыли, как завершится конфликт на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 528 0

Политолог Тетре: ВС РФ прорвут оборону ВСУ к апрелю и освободят Одессу и Харьков

«Октябрь 2025 года»: во Франции раскрыли, как завершится конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Незалежная потеряет новые регионы и останется без выхода к морю, но ради выживания придется пойти на уступки.

Французский политолог Брюно Тетре спрогнозировал, как и когда завершится конфликт Украины и России. Свою версию он изложил в статье для Le Point.

События, по его мнению, развернутся в «октябре 2025 года». В абсолютно непримечательном бараке где-то под Запорожьем некто исполняющий обязанности президента Украины подпишет перемирие с главнокомандующим ВС РФ.

«Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса», — пишет автор.

По его словам, уже к апрелю российская армия сможет прорвать украинскую линию обороны на юго-востоке и северо-востоке, а после освободит Харьков и Одессу. Также, считает он, к завершению конфликта бывшая советская республика останется без выхода к морю.

Тетре в заключение отметил, что западная помощь киевскому режиму будет сокращаться на фоне провалов ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год.

Тема:
Спецоперация
9 янв
Российские силы ПВО перехватили десять снарядов РСЗО Vampire в зоне спецоперации
9 янв
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Украины
9 янв
Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле
9 янв
«На практике»: Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине
9 янв
В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ за 2023 год
9 янв
Кремль ответил на обвинения США в применении ракет из КНДР
9 янв
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
9 янв
Эстония намерена отдать Украине 0,25% своего ВВП
9 янв
«Хаосу придет конец»: в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине
9 янв
Штурм лесополосы: как российские бойцы уничтожают опорники ВСУ
-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
В ЛНР сообщили об обезвреживании сошедшей в Рубежном авиабомбы
15:50
Российские силы ПВО перехватили десять снарядов РСЗО Vampire в зоне спецоперации
15:46
Хирург раскрыл все карты: как Пелагея превратилась в роковую красотку
15:42
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Украины
15:30
Смертельная опасность: как именно энергетики могут убить
15:29
«Так должно быть»: Финляндия не намерена открывать КПП на границе с Россией

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса