Суд приостановил работу столичного клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Владельца площадки признали виновным в совершении административного правонарушения.

Суд приостановил работу столичного клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Работа московского клуба «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, была приостановлена на 90 дней. Соответствующее постановление вынес Лефортовский суд.

«Суд признал ООО „Арт центр“ (владелец торговой марки „Мутабор“) виновным в совершении административного правонарушения», — огласили в суде.

Работа заведения была приостановлена из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах. Клуб не будет работать 90 дней, а наказание, как уточнил судья, исчисляется с 27 декабря 2023 года.

По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований для юридического лица предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей или приостановки деятельности сроком до 90 дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал Анастасию Ивлееву за организацию «голой» вечеринки.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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