Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Саратовской областью
МО: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Произошло это в ночь на 10 января, отметили в оборонном ведомстве.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Саратовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — говорится в сообщении.
Произошло это в ночь на 10 января. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам РФ, но ее пресекли наши силы ПВО.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники с помощью «Корнета» уничтожили западный броневник под Артемовском.
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