«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
Военный эксперт Мингалев: новые дроны «Куб» говорят о передовом развитии ВПК РФ
Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; Личный архив Вадима Мингалева; 5-tv.ru
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Модернизированные беспилотники концерна «Калашников» вызвали ажиотаж в США и сильное беспокойство на Украине.
Российские модернизированные дроны «Куб», первая партия которых уже поступила Минобороны России, свидетельствуют о том, что страна успешно развивает военную промышленность, обгоняя другие государства. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.
Это не нравится коллективному Западу, а особенно — Соединенным Штатам, подчеркнул он. По мнению специалиста, в первую очередь новейшие беспилотники, выпущенные концерном «Калашников», говорят о том, что Россия уже обогнала многие страны, в том числе и США, в вопросах производства дронов.
Что касается характеристик нового «Куба», эксперт указывает на огромное расстояние, которое может пролетать аппарат, а также объем заряда. Однако самым любопытным аспектом Мингалев называет точность дрона.
«То есть теперь есть специальное устройство, которое помогает, практически на 99%, провести точный удар по тем или иным объектам. Не только по блиндажам, можно охотиться на военнослужащих ВСУ. Поэтому, естественно, все это не может не наводить ужас на США», — говорит специалист.
«Ночной кошмар»: ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии
Политолог подчеркивает, что Соединенные Штаты тщетно надеялись, что военно-промышленный комплекс России рухнет, равно как и экономика, а боевики ВСУ, сражающиеся на западной технике, нанесут поражение армии страны.
«Дроны — некая козырная карта Российской Федерации, показывающая научно-техническую мысль России как ведущей державы», — подчеркивает военный эксперт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии.
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