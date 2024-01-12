Российские военные обеспечили ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военные обеспечили безопасность ротации представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения на 12 часов объявили режим прекращения огня.

За это время наши военные обследовали дорогу и обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, которые остались после обстрелов ВСУ. Тем не менее, членам МАГАТЭ организовали безопасный переход и доставку на станцию: в составе миссии четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились, что в начале 2024 года проведут полномасштабные консультации по Запорожской атомной электростанции.