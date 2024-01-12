Электоральный конфликт: сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем

Удастся ли острову, на территории которого находятся критические для всего мира производства, выстоять в случае возможного противостояния?

Во многих странах в 2024 году пройдут президентские выборы. Тайвань станет первым государством, на территории которого развернется политическая борьба.

Эксперты по всему миру подчеркивают: не первый год находящийся под давлением Китая остров может столкнуться с безвыходной ситуацией, связанной с выборами и возможной военной эскалацией. Происходящее на Тайване способно значительно изменить расклад сил на мировой арене, перевесив чашу весов в пользу одной из противоборствующих сторон.

Какова вероятность, что конфликт Китая и Тайваня выльется в открытое противостояние, как спор за интересы отразится на судьбе всего мира и позиция какой стороны с высокой долей вероятности пошатнется, читайте в материале 5-tv.ru.

Почему за выборами на Тайване следит весь мир

До недавнего момента территория Тайваня не считалась полностью автономным государством и подчинялась непосредственно китайской автономии. Переломить ситуацию региону позволила начавшаяся в 1949 году гражданская война.

За более чем семидесятилетнюю историю Тайвань сумел переломить положение на мировой арене, сформировать автономную устойчивую политическую систему на своих территориях и выстроить демократию между властями и народом. Международные аналитики подчеркивают: с приходом к власти нового правительства политической курс Тайваня может развернуться на 180 градусов.

Перед страной открываются не самые радужные перспективы. В стране расположено несколько крупных производств, которые имеют значение для экономики всего мира.

Завладеть ими мечтают без преувеличения все лидеры передовых стран. Bloomberg оценил последствия боевых действий на Тайване в десять триллионов долларов.

По мнению экспертов, даже самый смелый политик трижды подумает, прежде чем ввязаться в противостояние, рискующее перерасти в глобальную проблему, способную затронуть десятки государств по касательной.

Китай в полной боевой готовности

Пока на Тайване с опаской ждут старта политической кампании, власти Китая уже во всеуслышание заявили о переводе войск в состояние полной боевой готовности. Рядом официальных сообщений в стране Восходящего Солнца подчеркнули, что намерены воспрепятствовать планам по независимости Тайваня.

«Народно-освободительная армия Китая всегда сохраняет высокую степень боеготовности и примет все необходимые меры, чтобы решительно разбить любые планы по достижению независимости и отделению Тайваня, а также для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган.

Политическому конфликту быть?

Уже не первый год имеющий виды на Тайвань Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность компромисса и воссоединения территорий. В новогоднем обращении за две недели до тайваньских выборов он сказал, что остров «непременно вернется в состав» государства.

Ряд мировых СМИ сочли эту фразу как намек на скорое вмешательство и навязывание конфликта. Политические аналитики, в свою очередь, отмечают: шанс, что Китай все же развяжет конфликт, очень велик, а выборы в автономном государстве могут стать отправной точкой для скорой эскалации.

От возможной угрозы Тайвань вряд ли спасет и вмешательство США: укрепивший позиции на мировой арене Китай давно отринул авторитет Запада и Штатов для себя. А угрозы «вступиться за остров» от Джо Байдена и его администрации уже не кажутся такими впечатляющими.

Ставки как никогда высоки, и субботние президентские выборы рискуют стать искрой, из которой разгорится пламя регионального конфликта, способного перерасти в глобальное противостояние США и Китая — двух крупнейших экономических и военных держав планеты.

Если Тайвань окажется в блокаде или даже под снарядами, во всем мире остановится производство мобильных телефонов, автомобилей и электроники, поскольку на острове выпускается 60% всех микропроцессоров и 90% продвинутых чипов. Пострадает и китайская экономика — вторая по размеру в мире после американской. Дальше жертвами возможной развязки станут все страны в той или иной степени, предупреждают экономисты.

Сколько Тайвань продержится в случае конфликта

Очевидно, что практически по всем пунктам, включая вооружение, экономику и военную дисциплину, Китай в разы превосходит Тайвань. Однако мировые эксперты все же сходятся во мнении, что легкой добычей для страны с огромной военной мощью остров все же не будет.

Согласно общемировому рейтингу Global Firepower, по силе армии Тайвань входит в тридцатку стран, что позволяет ему обойти Канаду, Северную Корею и Мексику. Численность вооруженных сил и объемы резервов позволяют утверждать, что остров находится в «уверенной» двадцатке по состоянию готовности к возможному столкновению.

На Тайване проживает 23 миллиона человек, из которых 290 тысяч — военные (свыше 1%). Это, как отмечается, 17-е место в мире.

Еще порядка 1,7 миллиона человек находятся в военном резерве. Они при первом зове отправятся защищать границы своего государства.

Военный флот Тайваня находится на десятом месте в мире, то есть стоит в одном ряду с флотами таких стран, как Италия, Индия и Франция. Такие государства, как Турция и Бразилия, имеют более слабые позиции в этой сфере.

Все это позволяет Тайваню утверждать о возможности держаться на плаву в случае худшего исхода не меньше полугода. Однако реальное положение двух государств станет понятно в случае настоящего обострения, за отсрочку которого молится весь мир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань.