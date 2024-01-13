Удар РФ неизбежен: чем и как рискуют украинские летчики

Какие преимущества российской техники отмечают в США?

Подразделения Воздушных сил Украины несут серьезные потери в зоне российской спецоперации. При этом остатки авиации ВСУ уничтожают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) РФ А-50У. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения все большему риску», — говорится в статье.

К началу 2023 года у РФ на вооружении было семь А-50У и три базовые А-50. Россия применяет системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения «летающий радар», лишая самолеты Украины шансов избежать удара.

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К преимуществам усовершенствованного российского самолета относится увеличенный ресурс на 15-20%, что позволяет ему оставаться в воздухе более девяти часов без дозаправки. А благодаря интеграции радара Shmel II можно увидеть запуск ракету на дальностях более одной тысячи километра.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России использовали «Кинжалы» для нанесения групповых ударов по объектам ВСУ. Атаки производились по предприятиям, где производят и ремонтируют самолеты, беспилотники, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем.