Температурные контрасты: Москву накроет аномальными морозами в праздники

МЧС: 13 января в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Лютый холод не позволит жителям столицы и некоторых подмосковных городов перевести дух.
В ночь и утро субботы, 13 января, в Москве ожидается сильный мороз до минус 30 градусов по Цельсию, предупредили в столичном главке МЧС. Трескучие морозы парализуют движение общественного транспорта: жителям региона впору запасаться теплыми куртками и утепленной обувью.
После короткого потепления, позволившего москвичам выходнуть, в регион придет новый антициклон, который принесет с собой сильный ветер и резкое похолодание. Новый обвал холода случится уже к 13 декабря: ночью температура воздуха достигнет -30 градусов, на дорогах появится гололедица. В начале следующей недели температура снова повысится на двадцать с лишним градусов за сутки. Чтобы опять упасть до -20 на Крещение.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов по Цельсию», — предупредили спасатели.
В связи с этим ведомство призвало соотечественников позаботиться о покупке теплой одежды и обуви и беречь кожу на открытых участках тела от обморожения.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU подчеркнула, что предварительно мороз спадет уже к 15 января, но послабление будет временным: уже в Крещение температура воздуха упадет снова. Резкие контрасты этой зимой связаны со странностями атмосферной циркуляции, считает метеоролог. Стабильная и комфортная температура воздуха установится уже к концу января-началу февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, когда потеплеет в Москве.
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