Температурные контрасты: Москву накроет аномальными морозами в праздники

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Алина Крылова
Алина Крылова 80 0

МЧС: 13 января в Москве ожидается сильный мороз минус 30 градусов

Температурные контрасты: Москву накроет аномальными морозами в праздники

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Погода

Лютый холод не позволит жителям столицы и некоторых подмосковных городов перевести дух.

В ночь и утро субботы, 13 января, в Москве ожидается сильный мороз до минус 30 градусов по Цельсию, предупредили в столичном главке МЧС. Трескучие морозы парализуют движение общественного транспорта: жителям региона впору запасаться теплыми куртками и утепленной обувью.

После короткого потепления, позволившего москвичам выходнуть, в регион придет новый антициклон, который принесет с собой сильный ветер и резкое похолодание. Новый обвал холода случится уже к 13 декабря: ночью температура воздуха достигнет -30 градусов, на дорогах появится гололедица. В начале следующей недели температура снова повысится на двадцать с лишним градусов за сутки. Чтобы опять упасть до -20 на Крещение.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов по Цельсию», — предупредили спасатели.

В связи с этим ведомство призвало соотечественников позаботиться о покупке теплой одежды и обуви и беречь кожу на открытых участках тела от обморожения.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU подчеркнула, что предварительно мороз спадет уже к 15 января, но послабление будет временным: уже в Крещение температура воздуха упадет снова. Резкие контрасты этой зимой связаны со странностями атмосферной циркуляции, считает метеоролог. Стабильная и комфортная температура воздуха установится уже к концу января-началу февраля. 

Ранее 5-tv.ru писал, когда потеплеет в Москве

 

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