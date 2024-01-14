Все еще полыхает: что сейчас происходит со складом Wildberries под Петербургом

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 83 0

Пожарные борются с шестью очагами возгорания на складе Wildberries в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Пламени потребовалось несколько часов, чтобы подчистую уничтожить 75 тысяч «квадратов» складского помещения. Пожарные вторые сутки борются с массивами огня.

Склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге продолжает гореть спустя почти сутки после начала пожара. Окончательно взять огонь работающим на месте ЧП пожарным расчетам пока так и не удалось.

Возгорание на складе Wildberries работники помещения засекли ранним утром 13 декабря. К счастью, практически всем сотрудникам удалось успешно эвакуироваться: экстренные службы сообщили только об одной пострадавшей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Эксклюзивно для 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией, сообщил актуальные подробности происходящего в петербургских Шушарах. По предварительной информации, МЧС продолжают бороться с шестью очагами возгорания, площадь одного из них достигла 200 квадратных метров. Попутно ранг инцидента понизили до единицы, никто из спасателей не пострадал. К складу «ягодок» продолжают съезжаться пожарные расчеты.

Очевидцы, в свою очередь, делятся кадрами, на которых видно, что огненный столб продолжает захватывать остатки кровли. Ядовитый дым окутал всю округу, ветер разметал по снегу пепел и сгоревшую ткань. Параллельно с проведением пожарных работ руководство маркетплейса уже пообещало выплатить компенсацию всем пострадавшим от пожара продавцам. Объем выплаченных средств будет озвучен позже, как только появится информация о полученном ущербе.

«Все продавцы, чьи товары хранились на складе в Шушарах и пострадали в пожаре, получат уведомления после определения объема ущерба и суммы компенсации», — сообщила пресс-служба Wildberries.

Ранее 5-tv.ru писал, как разгорался огонь на складе Wildberries под Петербургом.

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