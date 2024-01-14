Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

Психолог Наталья Искра рассказала о последствиях семейной трагедии для будущей мамы и малыша.

Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя

Фото: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Тема:
Юлия Началова

В чем опасность рождения детей от уже умершего родителя и как это отразится в будущем на их психическом развитии, 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

По словам эксперта, ребенок от уже умершего родителя, как правило, рождается с определенной психологической нагрузкой, так как близкие ждут, что он будет замещать ушедшего человека, станет его продолжением.

«Такой ребенок живет в очень специфических психологических условиях, в которых ему непросто. Это не говорит о том, что у него будут обязательно психические нарушения, но, наверное, самый плохой вариант, что ребенок вынужден будет сформировать ложное „я“, в котором он будет вести себя так, как от него ожидают. Он не сможет быть самим собой, будет вынужден вести себя определенным образом», — поясняет психолог.

Есть и более благоприятный в психологическом смысле вариант, говорит эксперт. Это когда ребенок воспитывается по типу кумира семьи, когда он зацелованный, «залюбленный». Но и тут есть опасность: такой способ воспитания чаще всего приводит к развитию демонстративного типа личности, которая в будущем будет ждать и требовать от своего социального окружения такого же внимания, которое ей предоставлялось в семье.

«Как мне кажется, если достаточно хорошо прожито горе от утраты человека, то детки от него могут воспитываться вполне адекватно. Хотя в такой ситуации я обращалась бы к психологу просто, чтобы исключить трудности, которые могут быть у такого ребенка в дальнейшем», — заключила Наталья Искра.

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