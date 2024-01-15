Российские танкисты выбивают боевиков ВСУ из укреплений у Донецка

Северо-западнее Донецка из своих укреплений боевиков ВСУ выбивают наши танкисты. Так они помогают продвигаться вперед штурмовым отрядам. В свободное от боевой работы время технику обслуживают здесь же, рядом с передовой. А некоторым в перерывах между боями удается даже получать высшее образование. Корреспондент «Известий» Даниил Левин с подробностями.

Заиндевевшая, оттого еще более брутальная техника пока под крышей ангара. Но уже через мгновение… На ямы, лед и снег механик-водитель даже не обращает внимания. Нужно как можно скорее оказаться на точке!

Мощные 125-миллиметровые снаряды перезаряжаются автоматически. При стрельбе в башне на удивление тихо, отдачи практически нет.

Эти военнослужащие первого армейского корпуса поддерживают продвижение наших подразделений на северо-западе от Донецка. Выбивают украинских солдат из их укреплений в районе населенных пунктов Первомайское и Невельское.

«Блиндажи, перекрытия с дерева пробивает хорошо. Особенно, когда мы стреляем фугасами, переводим всегда на фугасы и фугасами пробиваем. А для ДОТов, ДЗОТов есть специальные орудия, которые работают по этим позициям», — рассказал командир танка с позывным Летеха.

«Они тоже здесь активно участвуют?» — поинтересовался у собеседника корреспондент.

«Конечно, есть, да! Они есть. Их не видно, но они есть», — отвечает он.

Экипаж — все местные жители. Вступали еще в Донецкое ополчение. Наводчик стал танкистом после окончания университета. Он — системный аналитик. А сейчас получает второе высшее! Заочно учится на историка-археолога.

«Историю пишем, надо же ее и рассказывать кому-то будет! Первый курс, только-только. Пока еще статистика держится на пятерку. Выделяю там какое-то свободное время, сдаю экзамены, сдаю зачеты. Тут сел в подвале по-быстрому оп, написал, сдал, все в порядке!» — поделился наводчик танка Вадим.

Вот только свободного времени у танкистов, понятное дело, немного. Даже когда нет боевой работы — постоянные заботы по усовершенствованию техники.

«Помимо защитной конструкции, от дронов обезопасить еще должна вот эта установка. Сканирует небо в радиусе четырехсот метров!» — отметил корреспондент Левин.

Ремонт и обслуживание боевых машин в другом ангаре тоже неподалеку от линии фронта

«Счищаю нагар с орудия, чтобы было в порядке, не подводило и всегда могло выполнять свою работу», — прокомментировали в ангаре.

Члены экипажа еще и техники, механики. Делают все: начиная от стандартной замены расходников и заканчивая серьезным ремонтом.

«На срочной службе у нас командир роты был, ему благодарность огромная. Просто нас брал, мы были пацаны по 18-19 лет. Конкретно брал механиков-водителей, вел в парк, занимался, показывал. Конкретно брал командиров танка, допустим, вел по вооружению, по всему объяснял», — рассказал наводчик танка Вадим.

Сейчас уже эти танкисты передают опыт более молодым товарищам. Стараются приучить к главному — любая техника будет работать надежно, если ее качественно подготовить.