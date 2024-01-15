Российские танкисты выбивают боевиков ВСУ из укреплений у Донецка

Эфирная новость 56 0

Среди членов экипажа — местные жители, которые вступали еще в Донецкое ополчение.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Северо-западнее Донецка из своих укреплений боевиков ВСУ выбивают наши танкисты. Так они помогают продвигаться вперед штурмовым отрядам. В свободное от боевой работы время технику обслуживают здесь же, рядом с передовой. А некоторым в перерывах между боями удается даже получать высшее образование. Корреспондент «Известий» Даниил Левин с подробностями.

Заиндевевшая, оттого еще более брутальная техника пока под крышей ангара. Но уже через мгновение… На ямы, лед и снег механик-водитель даже не обращает внимания. Нужно как можно скорее оказаться на точке!

Мощные 125-миллиметровые снаряды перезаряжаются автоматически. При стрельбе в башне на удивление тихо, отдачи практически нет.

Эти военнослужащие первого армейского корпуса поддерживают продвижение наших подразделений на северо-западе от Донецка. Выбивают украинских солдат из их укреплений в районе населенных пунктов Первомайское и Невельское.

«Блиндажи, перекрытия с дерева пробивает хорошо. Особенно, когда мы стреляем фугасами, переводим всегда на фугасы и фугасами пробиваем. А для ДОТов, ДЗОТов есть специальные орудия, которые работают по этим позициям», — рассказал командир танка с позывным Летеха.

«Они тоже здесь активно участвуют?» — поинтересовался у собеседника корреспондент.

«Конечно, есть, да! Они есть. Их не видно, но они есть», — отвечает он.

Экипаж — все местные жители. Вступали еще в Донецкое ополчение. Наводчик стал танкистом после окончания университета. Он — системный аналитик. А сейчас получает второе высшее! Заочно учится на историка-археолога.

«Историю пишем, надо же ее и рассказывать кому-то будет! Первый курс, только-только. Пока еще статистика держится на пятерку. Выделяю там какое-то свободное время, сдаю экзамены, сдаю зачеты. Тут сел в подвале по-быстрому оп, написал, сдал, все в порядке!» — поделился наводчик танка Вадим.

Вот только свободного времени у танкистов, понятное дело, немного. Даже когда нет боевой работы — постоянные заботы по усовершенствованию техники.

«Помимо защитной конструкции, от дронов обезопасить еще должна вот эта установка. Сканирует небо в радиусе четырехсот метров!» — отметил корреспондент Левин.

Ремонт и обслуживание боевых машин в другом ангаре тоже неподалеку от линии фронта

«Счищаю нагар с орудия, чтобы было в порядке, не подводило и всегда могло выполнять свою работу», — прокомментировали в ангаре.

Члены экипажа еще и техники, механики. Делают все: начиная от стандартной замены расходников и заканчивая серьезным ремонтом.

«На срочной службе у нас командир роты был, ему благодарность огромная. Просто нас брал, мы были пацаны по 18-19 лет. Конкретно брал механиков-водителей, вел в парк, занимался, показывал. Конкретно брал командиров танка, допустим, вел по вооружению, по всему объяснял», — рассказал наводчик танка Вадим.

Сейчас уже эти танкисты передают опыт более молодым товарищам. Стараются приучить к главному — любая техника будет работать надежно, если ее качественно подготовить.

Тема:
Спецоперация
15 янв
Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы
15 янв
«Информации нет»: Песков о якобы потере самолетов в Азовском море
15 янв
«Разговоры ради разговоров»: в Кремле оценили встречу в Давосе по «формуле мира»
15 янв
«Без четкого пути»: как прошла встреча в Давосе по «формуле мира» Киева
15 янв
«Создавать условия»: Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО
15 янв
Ложное восприятие украинского кризиса: Пушков указал Европе на необходимость избавиться от иллюзий
15 янв
«Пусть враг боится»: российские бойцы совершили новый прорыв на артемовском направлении
15 янв
Российские бойцы получили по 500 тысяч рублей за уничтоженные танки НАТО
15 янв
На Украине заявили, что уклонисты не должны «жить полной жизнью»
15 янв
Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Украине
-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

13:00
Глава офиса Зеленского заявил, что мирные переговоры с Россией неприемлемы
12:54
«Информации нет»: Песков о якобы потере самолетов в Азовском море
12:47
Терпение на исходе: Байден разочарован неповиновением Нетаньяху
12:46
Курс евро упал ниже 96 рублей впервые с конца осени прошлого года
12:41
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
12:35
Расследование продолжается после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Завершить дело своей жизни не успел: известный советский актер умер в муках
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса