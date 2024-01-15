Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Как Киев отреагировал на отказ об оказании военной помощи?

Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Украине

Фото: LCPL Riley Blennerhassett / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Австралия решила отправить на свалку списанные вертолеты MRH-90, которые Украина просила передать им. О несостоявшейся военной помощи сообщил телеканал ABC News.

Так, эти вертолеты Австралия намеревалась эксплуатировать до 2037 года. Однако из-за участившихся случаев крушений со смертельным исходом армия решила списать технику в сентябре прошлого года. Но киевская власть захотела их прибрать к рукам.

«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — говорится в статье.

Узнав о том, что в Киев техника не доберется, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил недовольство. Он понадеялся, что вертолеты все же отправят в Незалежную.

К слову, до этого США заявили о приостановке поставок оружия и техники Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби понадеялся, что эта ситуация временная, и Конгресс одобрит все же дальнейшее финансирование помощи киевского режима. Однако пока республиканцы выделения средств не согласуют, США юридически не могут осуществить новые поставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем немощная Украина заключила с Британией договор о защите.

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