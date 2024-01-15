Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Украине
Как Киев отреагировал на отказ об оказании военной помощи?
Фото: LCPL Riley Blennerhassett / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Австралия решила отправить на свалку списанные вертолеты MRH-90, которые Украина просила передать им. О несостоявшейся военной помощи сообщил телеканал ABC News.
Так, эти вертолеты Австралия намеревалась эксплуатировать до 2037 года. Однако из-за участившихся случаев крушений со смертельным исходом армия решила списать технику в сентябре прошлого года. Но киевская власть захотела их прибрать к рукам.
«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — говорится в статье.
Узнав о том, что в Киев техника не доберется, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил недовольство. Он понадеялся, что вертолеты все же отправят в Незалежную.
К слову, до этого США заявили о приостановке поставок оружия и техники Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби понадеялся, что эта ситуация временная, и Конгресс одобрит все же дальнейшее финансирование помощи киевского режима. Однако пока республиканцы выделения средств не согласуют, США юридически не могут осуществить новые поставки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем немощная Украина заключила с Британией договор о защите.
- 15 янв
- На Украине заявили, что уклонисты не должны «жить полной жизнью»
- 15 янв
- Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 янв
- Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста
- 15 янв
- В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом
- 15 янв
- МИД: Россия не откажется от своих принципов ради переговоров с Украиной
- 14 янв
- В офисе президента Украины отвергли заморозку конфликта
- 14 янв
- Дерипаска спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
- 14 янв
- МИД Швейцарии: Россию необходимо включить в дискуссию по Украине
- 14 янв
- Принял вызов: российский боец обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
- 14 янв
- Новый танк, пораженные цели и активное наступление: итоги СВО за минувшую неделю
Читайте также
85%
-0.65 96.75
-0.79
Нашли ошибку?