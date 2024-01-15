Народный фронт организовал обучение белгородцев приемам первой помощи

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Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

В регионе прорабатывают меры, которые позволят обезопасить гражданское население после террористической атаки ВСУ.

Народный фронт организовал обучение белгородцев приемам первой помощи

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Народный фронт организовал обучение жителей Белгорода приемам первой помощи и распространил в местах массового скопления людей специальные аптечки. К соответствующим мерам общественная организация прибегла спустя считанные недели после террористической атаки ВСУ на жителей региона. Тогда от обстрелов жилых домов и промышленных помещений погибли 25 человек, еще 109 человек получили ранения.

По слелам трагедии волонтеры народного фронта начали распространять по городу и области специальные аптечки и организовали для местных жителей обучение оказанию первой помощи и самопомощи. В пресс-службе подчеркивают: необходимость принятия таких мер продиктована необходимостью обезопасить как можно больше жизней.

«Известно, что десять процентов пострадавших при взрывных травмах погибают от кровотечений, которые потенциально можно было остановить. И если есть люди подготовленные, не растерявшиеся, не упавшие в обморок от вида крови — они могут спасти каждого десятого из пострадавших, — пояснил представитель Народного фронта, хирург-трансплантолог Михаил Каабак. — Наша задача — обучить неподготовленных людей навыкам первой помощи. Дать знания, как пользоваться инструментарием аптечки, которую мы будем распространять, чтобы остановить кровотечение, обеспечить дыхание и дождаться скорой помощи».

Площадку для проведения экспресс-курсов по оказанию первой помощи народному фронту предоставил медицинский институт НИУ «БелГУ». Знаниями со всеми желающими изъявили желание поделиться российские врачи-хирурги: Бадма Башанкаев, Юрий Кузнецов, Константин Цуркан, Санал Манджиев, Михаил Каабак и другие авторитетные врачи. Среди слушателей в аудитории– водители автобусов фармацевты, продавцы и другие представители профессий, ежедневно работающие с белгородцами напрямую.

В состав медицинской аптечки, специально подготовленной для распространения между жителями региона, врачи и волонтеры включили самые необходимые товары и препараты, рассчитанные на спасение пяти человек. В набор вошли медицинские перчатки, бинты, резиновые жгуты, термопокрывала, маска для искусственного дыхания, индивидуальный перевязочный пакет, обеззараживающие препараты. Получить такую аптечку белгородцы смогут в автобусах, супермаркетах, на остановках и даже на заправках.

Ранее 5-tv.ru писал, что регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия» после террористической атаки ВСУ.

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