«Тротил в три смены»: на заводах в Польше начался бум из-за конфликта на Украине
Rzeczpospolita: заводы в Польше вынуждены работать 24 часа в сутки из-за Украины
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer
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Сотрудники предприятий вынуждены работать практически без остановки.
Оборонно-промышленным заводам в Польше пришлось перейти на усиленный режим работы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Rzeczpospolitа.
Глава компании из Быдгощи Nitro-Chem Доминик Савицкий заявил, что предприятие вынуждено работать без остановки.
«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — указал он.
Аналогичная ситуация складывается и на других заводах Польши. Так, предприятие Lucznik закупает новое оборудование, чтобы через два года выпускать по 100 тысяч автоматов в год. А крупнейший оборонный завод Huta Stalowa Wola станет также поставщиком бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).
Издание связывает сложившуюся ситуацию с выросшим спросом на оружие из-за Украины.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме словами Станиславского отреагировали на приостановку помощи Украине от США.
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