«Тротил в три смены»: на заводах в Польше начался бум из-за конфликта на Украине

Сотрудники предприятий вынуждены работать практически без остановки.

Оборонно-промышленным заводам в Польше пришлось перейти на усиленный режим работы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Rzeczpospolitа.

Глава компании из Быдгощи Nitro-Chem Доминик Савицкий заявил, что предприятие вынуждено работать без остановки.

«Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки», — указал он.

Аналогичная ситуация складывается и на других заводах Польши. Так, предприятие Lucznik закупает новое оборудование, чтобы через два года выпускать по 100 тысяч автоматов в год. А крупнейший оборонный завод Huta Stalowa Wola станет также поставщиком бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).

Издание связывает сложившуюся ситуацию с выросшим спросом на оружие из-за Украины.

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