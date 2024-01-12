В Госдуме словами Станиславского отреагировали на приостановку помощи Украине от США

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Депутат Ивлев о приостановке поставок вооружения Украине из США: не верю

В Госдуме словами Станиславского отреагировали на приостановку помощи Украине от США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravMauricio Campino

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Тема:
Спецоперация

В Москве сомневаются в решении Вашингтона отказать Киеву в поддержке.

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что не верит словам координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о прекращении помощи Украине. В беседе с РИА Новости он процитировал театрального режиссера Константина Станиславского.

«Пока по Станиславскому: „Не верю!“. Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — сказал он.

Но если Вашингтон и правда перестал помогать Киеву, то это стало бы уроком для властей Незалежной, которые предали интересы украинцев ради подачек Запада.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Кирби объявил о приостановке поставок оружия и техники Украине. По словам представителя Белого дома, это связано с завершением финансирования для Украины.

Тема:
Спецоперация
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