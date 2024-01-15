«Если я умру»: Дарья Трепова* боялась, что ее убьют, если она не передаст бюст Татарскому
Трепова* опасалась за свою жизнь в процессе передачи бюста Татарскому
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Кого боялась передавшая военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство?
В деле Дарьи Треповой* появились новые подробности. Девушка, обвиняемая в подготовке и осуществлении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, опасалась, что ее ждет смерть, если она не передаст журналисту взрывное устройство. Об этом стало известно 5-tv.ru из обнародованной ее переписки с подругой.
«Если я умру, то перепиши мою недвижимость на родственников. Я думаю, что меня посадят. Помолись за меня, чтобы я спокойно отдала бюст и уехала», — говорится в сообщениях Треповой.
По словам подруги обвиняемой, Дарья планировала побег в Турцию или Узбекистан, чтобы скрыться от нависшей над ней угрозой.
Напомним, что не так давно стало известно, что суд продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариуполе нашли документы о причастности «Свидетелей Иеговы»** к финансированию ВСУ
* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ
** — запрещенная в РФ экстремистская организация
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